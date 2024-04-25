“خلي بالك أنت متراقب!! علامات تدل على اختراق الواتساب WhatsApp الخاص بك

يعتبر تطبيق الواتساب واحد من أبرز تطبيقات التواصل والذي يقوم باستخدامه ملايين الأشخاص حول العالم وعلى الرغم من أنه يتم التسجيل إلى الواتساب من خلال رقم الهاتف الخاص بك إلانه أنه معرض للاختراق والسرقة كباقي تطبيقات التواصل الاجتماعي، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا علامات تدل على اختراق الواتساب.

اختراق الواتساب

يوجد العديد من العلامات التي تشير إلى أن تطبيق الواتساب الخاص بك تم تهكيره بالفعل من قبل المتجسسين من أبرز تلك العلامات:

في حالة نفاذ شحن بطارية هاتفك بشكل سريع وهذا يدل على أنه يوجد شخص آخر يقوم باستخدام الحساب الخاص بك. عندما يتم تغيير الصورة الشخصية الخاصة بك وأنت لم تقم بذلك. عندما يتم وصولك بإشعار ينص على أنه الحساب الخاص بك تم فتحه على جهاز آخر. في حالة إذا تم فتح الرسائل وانت لم تقم بذلك.

خطوات تأمين حساب الواتساب من التهكير

عندما تتعرض لأي دلالة من الدلالات التي تدل على اختراق الواتساب الخاص بك يجب إجراء تلك الخطوات من أجل حماية التطبيق من الاختراق: