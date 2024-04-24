“800 دينار جزائري فورية في محفظتك“ كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 والشروط anem.dz الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر

تقدم الحكومة الجزائرية الكثير من برامج الدعم المختلفة والتي من أهمها منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 وهي عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه للسيدات الذين ليس لديهم مصدر دخل ثابت وذلك من أجل مساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف الدعم وفقا لمجموعة من الشروط وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التسجيل في منحة المرأة الماكثة وهي:

في بداية الأمر يجب عليك التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التشغيل بالجزائر. من القائمة الموضحة يرجى الدخول على خانة منحة المرأة الماكثة في البيت وقومي بتحديد المحافظة التابع لها المتقدمة. يجب على المتقدمة ملء النموذج الخاص بالمنحة. يرجى إرسال الأوراق والوثائق المطلوبة. أخيرا يجب الضغط على زر ارسال الطلب وانتظري حتى يتم مراجعة البيانات من قبل الجهات المسؤولة.

ما هي شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت؟

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم على منحة المرأة الماكثة وهي:

يجب أن تكون المتقدمة ليس لديها مصدر دخل شهري ثابت.

يشترط أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية الجزائرية.

يجب على المتقدمة التواجد داخل الدولة بشكل دائم.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن تكون المتقدمة من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت