“آيفون وعربية مرسيدس“ التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية 2024 والشروط وجوائز المسابقة

تعتبر شركة دخون واحدة من الشركات الرائدة في مجال تصنيع العطور ومنتجات العناية بالبشرة داخل دولة الإمارات، ويجب العلم أن الشركة قامت بإطلاق مسابقة دخون الإماراتية والتي يمكنك من خلال الفوز بالعديد من الهدايا القيمة، لذلك بناء على طلب المواطنين سوف نقدم لكم من خلال مقالنا كل ما يخص المسابقة، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات الاشتراك بها والشروط اللازم توافرها من أجل المشاركة.

مسابقة دخون الإماراتية

للتسجيل في مسابقة دخون يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بصفحة دخون. قم بملء استمارة المسابقة بالبيانات المطلوبة. يرجى إرسال فاتورة شراء حديثة من منتجات دخون. أخيرا قم بالنقر على زر إرسال الطلب من أجل إتمام عملية التسجيل. يرجى العلم أنه يجب مشاركة التغريدة الخاصة بالمسابقة. يجب العلم أنه سوف يتم اختيار الفائز من خلال التعليقات الموجودة على تغريدة المسابقة.

ما هي شروط التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية؟

قامت إدارة الشركة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في مسابقة دخون والتي تكون كالتالي:

يجب أن يزيد عمر المتقدم عن 18 عام.

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية الإماراتية.

يجب أن يكون المتقدم قام بشراء منتجات دخون في وقت قريب.

يشترط على المتقدم أن يكون متواجد داخل الدولة بشكل دائم.

يجب إرفاق جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

جوائز مسابقة دخون الإماراتية

يوجد العديد من الجوائز المختلفة والمتنوعة ومن أبرزها: