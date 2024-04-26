عربي و دولي
“fnpos.dz“ الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وشروط الحصول على إعانة السكن الريفي 2024 بالجزائر
الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية
يجب العلم أن دولة الجزائر واحدة من الدول التي تقدم الكثير من أشكال الدعم المختلفة لمواطنيها وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم وتوفير حياة كريمة لهم، ويعتبر إعانة السكن الريفي واحد من أبرز أشكال الدعم وهو عبارة عن وحدات سكنية يتم منحها لسكان الريف وذلك من أجل تحسين المستوى الاقتصادي لديهم ولكن يجب العلم أنه يتم منح تلك الوحدات وفق مجموعة من الشروط، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا شروط الحصول على اعانة السكن الريفي.
شروط الحصول على اعانة السكن الريفي
قامت الجهات المسؤولة بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل على السكن الريفي وهي:
- يجب أن يكون المبنى مكون من طابق واحد فقط.
- يشترط أن يكون المبنى الذي يريده المتقدم منتهى من أعمال الجدران الداخلية والخارجية بالإضافة إلى الأسقف والأرضيات.
- من أبرز الشروط التي يجب توافرها أن يكون المتقدمين مسجلين لدى الصندوق الوطني لفترة لا تقل عن 3 أعوام.
- أما في حالة إذا كان المتقدمين من فئة المتقاعدين يجب أن يكون تم إلغاء انتسابهم للصندوق لمدة لا تقل عن 3 أعوام.
- يشترط أن يكون الدخل الشهري للأسرة المتقدمة يتعدى الحد الأدنى للأجور داخل الدولة بـ 6 أضعاف.
- يجب أن يكون لدى المتقدم رخصة بناء سارية.
- يجب العلم أن المنحة تستخدم في المباني السكنية وفي حين تقديم الطلب لغرض آخر سوف يتم رفضه بالفعل.
الوثائق المطلوبة للتسجيل في اعانة السكن الريفي
يجب العلم أن قيمة المنحة تصل حتى 500 ألف دينار جزائري ويتم استكمال المبلغ من قبل البنك الوطني للإسكان، للتسجيل في اعانة السكن الريفي يجب تقديم تلك الوثائق:
- نسخة من هوية التعريف الوطني.
- تقديم شهادة ميلاد المتقدم وزوجته.
- نموذج التسجيل.
- تقديم نسخة من الشهادة المدنية.
- قيد عائلي.
- نسخة من هوية الضمان الاجتماعي.
- نسخة من رخصة البناء.
- نسخة من طلب الإعانة.
- شهادة التقاعد للمتقاعدين، مفردات راتب للعاملين.