اسماء المشمولين ظهرت؟.. كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة منصة مظلتي pdf

ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والتي تعتبر من أهم أشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية لمواطنيها وذلك من أجل توفير حياة أفضل لهم ومساعدتهم على مواجهة غلاء الأسعار الذي تعاني منه الدولة، وبناء على ذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات الاستعلام عن أسماء المستحقين، وما هي الشروط اللازم توافرها من أجل الحصول على الدعم.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

للاستعلام عن أسماء المقبولين في الوجبة الأخيرة يجب اتباع التعليمات الآتية:

أولا يجب على المستفيد الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق. قم بالدخول على خانة الخدمات المقدمة. يرجى ملء نموذج المنحة بالبيانات المطلوبة ويجب إدخالها بشكل دقيق. أخيرا بمجرد الضغط على زر استعلام سوف تظهر قائمة بأسماء المستحقين والتي سوف تكون بصيغة pdf ويمكنك تحميلها على الجهاز الخاص بك.

ما هي شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية؟

قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على الدعم وهي:

في حالة التقديم من قبل الأرامل والمطلقات يجب أن يكون لديهم أطفال.

متاح التسجيل للأشخاص والأطفال الذين ينتموا لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

عدم امتلاك المتقدم وظيفة ثابتة سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

يشترط أن لا يقل عمل المتقدم عن 16 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية، كما يجب أن يكون متواجد داخل دولة العراق بشكل مستمر.

المستندات المطلوبة للتقديم على دعم الرعاية الاجتماعية