“احجـــز بطــاقــتگ هُنــــا nid-moi.gov.iq“ كيفية حجز البطاقة البطاقة الوطنية الموحد 2024 بالعراق وزارة شؤون البطاقة

قامت الحكومة العراقية بفتح موقع التسجيل على البطاقة الوطنية الموحدة والتي من المقرر استخدامها في جميع التعاملات الحكومية في الفترة القادمة، وهي عبارة عن بطاقة تحمل جميع البيانات الخاصة بالمواطن، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات حجز البطاقة بكل سهولة من خلال الإنترنت، وسوف نوضح لكم أيضا الشروط اللازم توافرها عند التقديم عليها.

البطاقة الوطنية الموحدة

قامت المديرية بإطلاق رابط التسجيل على البطاقة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الداخلية في العراق. ثم بعد ذلك يجب الدخول على خانة الخدمات الإلكترونية، ومنها يرجى النقر على زر البطاقة الوطنية. يجب عليك ملء استمارة البيانات التي سوف تظهر لك بالبيانات المطلوبة بشكل دقيق. أخيرا قم بالضغط على مركز التسجيل ثم اختار موعد وتاريخ المقابلة المناسب لك.

شروط التقديم على البطاقة الوطنية الموحدة

قامت الجهات المسؤولة بتحديد لائحة من الشروط التي يجب توافرها عند التقديم على البطاقة والتي تتمثل في:

يشترط أن يكون المتقدم أكبر من خمسة عشر عام.

يجب أن يكون عراقي الجنسية ويعيش على الأراضي العراقية بشكل مستمر.

يشترط أن يكون المتقدم تم تسجيله في مديرية الأحوال المدنية.

يرجى دفع المصروفات الخاصة بالبطاقة وهي حوالي 25.000 دينار.

يجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة والتي تتمثل في: صورة للمتقدم والتي يجب أن تكون حديثة، وثيقة الإقامة، وثيقة الجنسية، بطاقة الأحوال المدنية ويجب أن تكون سارية.

ما هي الحالات المعفاة من التسجيل على حجز البطاقة الوطنية؟

وفقا لما أعلنت عنه الجهات المعنية أنه يمكن لخريجي المؤهلات العليا اعتماد شهادة التخرج من أجل الحصول على البطاقة بشكل أسرع، بالإضافة إلى مجموعة من الحالات الأخرى ومنها: